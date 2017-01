Confira lista dos nomes mais cotados para vaga de Teori no Supremo Tribunal Federal

Fontes informaram ao Jornal Opção que possíveis substitutos são Ives Gandra Martins Filho; Heleno Taveira Torres; Herman Benjamin; Bruno Dantas; e Alexandre de Moraes

Um dos assuntos de maior destaque nacional desde a morte do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, é quem será indicado para sucedê-lo. Teori era responsável pela Operação Lava Jato e muito se especula sobre quem vai ser encarregado da tarefa daqui para frente.

Alguns apostavam que o presidente Michel Temer (PMDB) indicaria um aliado seu para o cargo o mais rápido possível, para que ele entrasse na redistribuição da Lava Jato. No velório de Teori no último sábado (21/1), entretanto, Temer afirmou que só fará a indicação depois do sorteio.

Segundo apurado pelo Jornal Opção, a lista de Temer gira em torno de cinco nomes: O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Martins Filho; o tributarista Heleno Taveira Torres; o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin; o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas; e o Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes.