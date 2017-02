Confira lista das séries e filmes que saem da Netflix em março

Ainda dá tempo de fazer maratona! Últimos dias para curtir O Discurso do Rei, Kill Bill: Vol. 1, Toy Story 3, entre outros

Todos os meses, a Netflix renova o seu catálogo de séries e filmes, retirando alguns títulos e acrescentando outros novos, muitas vezes inéditos, para fazer circular as opções do serviço de streaming.

Para quem está de bobeira no carnaval, vale a pena conferir o que ficará indisponível a partir do próximos mês e, quem sabe, fazer uma maratona nestes últimos dias de fevereiro.

Entre os principais títulos que estão com os dias contados, temos “O Discurso Do Rei”, vencedor de quatro Oscars, incluindo o de melhor filme, Toy Story 3, Kill Bill: Vol. 1, A Mentira, e todos os episódios da série infantil Carrossel. Confira a lista completa.

01/03/17

(2011) 360: A Vida é um Círculo Perfeito

(1999) 8MM – Oito Milímetros

(1999) A Copa

(2012) A hora mais escura

(2007) A Loja Mágica de Brinquedos

(2010) A Mentira

(2012) A Noite dos Mortos Vivos – Re-Animação

(2008) A outra

(2014) A Saga Viking

(2013) A Vida De Rafinha Bastos (8 eps.)

(2007) Amor e inocência

(2013) Big Words

(2013) Bugsted (1 eps.)

(2005) Cão de briga

(2012) Carrossel (310 eps.)

(2012) Celeste and Jesse Forever

(2014) Cesar’s Last Fast

(2006) Coisas de meninos e meninas

(2013) Contos Do Edgar (5 eps.)

(2008) Corrida mortal

(2004) Dança comigo?

(2012) Espelho, Espelho Meu

(1993) Filadélfia

(2008) Is Anybody There?

(2012) Jayne Mansfield’s Car

(2002) Júlio César

(1989) Kickboxer – O desafio do dragão

(2011) Kickin’ It (18 eps.)

(2003) Kill Bill: Vol. 1

(2005) March of the Penguins

(2002) Mestre do Disfarce

(1991) Mistérios e Paixões

(2007) Morte Súbita

(2010) Mr. Nice

(2012) Na Mira Dos Assassinos

(2013) Nenette, a Meia-Irmã

(2010) No calor de Cleveland (33 eps.)

(1991) Not Without My Daughter

(1999) Nunca Fui Beijada

(2009) O Buraco

(1990) O Céu que nos Protege

(2013) O Despertar do Mal

(2010) O Discurso do Rei

(2012) O Dobro ou Nada

(1998) O grande Lebowski

(2006) O Guerreiro da Luz

(1987) O portão

(2012) O Segredo da Borboleta

(2001) Olhos famintos

(2011) Pequenos Espiões 4

(1992) Perdas e Danos

(1998) Quem Vai Ficar Com Mary ?

(2003) Receita para a confusão

(2014) Resurrection (13 eps.)

(2009) Sandra, The Fairytale Detective (52 eps.)

(1997) Sete Anos no Tibet

(1998) Small Soldiers

(1994) Speed

(2013) Teen Beach Movie

(2012) The Fantastic World of Juan Orol

(2008) The Heir Apparent: Largo Winch

(1987) The Last Emperor

(2003) Todo Mundo em Pânico 3

(2010) Toy Story 3

(1966) Três Homens em Conflito

(2008) Tudo Por Ela

(2006) Ultravioleta

(2005) Um Salão do Barulho

(1989) Valmont – Uma História de Seduções

(2003) Visões

(2001) Yu-Gi-Oh!: Yu-Gi-Oh!: Temporada 1

(2002) Yu-Gi-Oh!: Yu-Gi-Oh!: Temporada 2

(2001) Zoolander

02/03/17

(1992) Tom e Jerry: o Filme

03/03/17

(2011) Ouija – Onde tudo Começou

06/03/17

(2008) Ironias do amor

09/03/17

(2006) A volta do todo poderoso

(2005) American Pie: Tocando a Maior Zona

(1988) Luar sobre Parador

(2001) Prancer Returns

10/03/17

(2010) Atacama’s 33

(2006) Casper’s Scare School

(1997) Gasparzinho – Como Tudo Começou

(2007) George – O Rei da Floresta (13 eps.)

(1983) He-Man e os Mestres do Universo (35 eps.)

(2011) Hugh Laurie: Let Them Talk

(2012) John morre no final

(2008) Presos no Gelo II

(2006) Presos no Gelo

(2012) Sentindo Na Pele

12/03/17

(2013) Uma nova esperança

13/03/17

(2012) Deu a louca nos Nazis

(2014) O Sinal – Frequência do Medo

14/03/17

(2009) Tá rindo do quê

(2014) Toobys Vol. 2 em Português

15/03/17

(2010) As aventuras de Bailey

(2007) Elvis & Anabelle

(2009) Eu Matei Minha Mãe

(2012) Gimme the Power

(2014) Loucos por Mouser

(2009) Notorious

(1999) Nowhere to Hide

(2008) Pelo prazer de matar

(2008) Provas e trapaças

(2012) Sword Art Online (25 eps.)

(2012) Uma Noite

(2011) Verão em L.A.