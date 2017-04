Confira lista das escolas mais caras de Goiânia

Levantamento divulgado pelo Procon encontrou mensalidades que variam de R$ 380 a R$ 1.267,00 no ensino fundamental e de R$ 490,00 a R$ 2.144,00 no ensino médio

O Procon Goiás divulgou, nesta terça-feira (6/12), a lista dos valores das mensalidades de colégios da capital para 2017. Na pesquisa de preços, o órgão encontrou variações de preços de até 16,24%, mas o que mais chama a atenção são as cifras que devem ser desembolsadas pelos pais que querem seus filhos nas escolas mais renomadas da cidade.

Na pré-escola, os valores chegam a bater os R$ 1 mil: A mensalidade mais cara, do Colégio Interamérica, é de R$ 1.324,64. Por outro lado, quem cobra o menor valor é a Escola Educandário Planeta Azul, no Jardim Mariliza: R$ 225,00.

Já no ensino fundamental, o maior valor foi de R$ 1.267,00, no Educandário Vila Boa, seguido pelo Colégio Marista, com mensalidade é de R$ 1.211,00. O menor valor é de R$ 380, cobrado pelo Colégio Nova Época, no Jardim Guanabara.

Os valores mais salgados são os do Ensino Médio: Para cursar o terceiro ano no Colégio Olimpo, por exemplo, o aluno deve pagar uma mensalidade de R$ 2.144,00. Já no WR, é preciso desembolsar R$ 1.990,00, enquanto no Visão, o terceiro do ranking, o valor é de R$ 1.600,00. O menor valor encontrado para o ensino médio também foi no Nova Época, cuja mensalidade é de R$ 490,00.

Confira o ranking das mais caras:

Pré-escola e Ensino Fundamental

Escola Infantil / Pré-escola 1º, 2º, 3 e 4º ano 6º, 7º, 8º e 9º ano Colégio Interamérica R$ 1.324,63 R$ 1.259,33 – Educandário Vila Boa R$ 1.102,00 R$ 1.203,00 R$ 1.267,00 Marista R$ 1.160,00 R$ 1.125,00 R$ 1.211,00 Imaculada R$ 1.018,00 R$ 1.068,00 – Integrado Jaó – – R$ 1.226,45 Externato São José R$ 1.107,00 (Infantil II e III: R$ 944,00) R$ 1.054,00 R$ 1.165,00 Instituto Maria Auxiliadora R$ 885,00 R$ 1.005,00 R$ 1.060,00 Espaço Criativo R$ 990,00 R$ 1.035,00 – Vitória Figueiredo R$ 957,60 R$ 1.040,55 R$ 1.155,10 Agostiniano R$ 955,00 R$ 955,00 R$ 1.080,00

Ensino Médio