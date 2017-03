Confira como deve ficar a presidência das comissões da Assembleia

Até agora, apenas dois colegiados definiram seus presidentes, a de Constituição e Justiça e a de Finanças. Expectativa é que questão seja resolvida até o final da semana

A Assembleia Legislativa definiu, nesta quarta-feira (8/3), o deputado estadual Francisco Júnior (PSD) como presidente da Comissão de Finanças da Casa. Até agora, no entanto, essa foi apenas a segunda a ser definida – todas as demais seguem sem presidente. A expectativa é de que a composição seja acordada até o final desta semana.

Apesar da definição oficial não ter saído, no entanto, grande parte dos parlamentares devem continuar nos colegiados em que estavam no ano passado. O Jornal Opção conversou com alguns deputados e sondou como deve ficar a composição das comissões. Confira abaixo:

Confira como deve ficar a composição das comissões:

Agricultura, pecuária e cooperativismo: Lissauer Vieira (PSB)

Constituição, Justiça e Redação: Álvaro Guimarães (PR)

Criança e Adolescente: Carlos Antônio (PSDB)

Defesa dos Direitos do Consumidor: Santana Gomes (PSL)

Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia: Jefferson Rodrigues (PRB)

Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa: Lívio Luciano (PMDB)

Educação, Cultura e Esporte: Eliane Pinheiro (PMN)

Habitação, Reforma Agrária e Urbana: Isaura Lemos (PCdoB)

Meio Ambiente e Recursos Hídricos: Mané de Oliveira (PSDB)

Minas e Energia: Simeyzon Silveira (PSC)

Organização dos Municípios: Diego Sorgatto (PSB)

Saúde e Promoção Social: Lincoln Tejota (PSD)

Segurança Pública: Adriana Accorsi (PT)

Serviços e Obras Públicas: Luís Cesar Bueno (PT)

Tributação, Finanças e Orçamento: Francisco Júnior (PSD)

Turismo: Virmondes Cruvinel (PPS)

Comissão de Ética: Humberto Aidar (PT)