Confira as atrações do último dia do Festival Bananada

Mano Brown, Karol Conka, Tulipa Ruiz e Teto Preto são destaque neste domingo (14/5)

A partir das 16 horas deste domingo (14/5) o Festival Bananada termina sua edição de 2017 na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). O último dia do evento traz atrações de peso como Mano Brown (SP), Karol Conka (PR), Tulipa Ruiz (SP), DJ Patife (DF), Alex Justino + Morgana, Black Drawing Chalks versus Hellbenders, Come & Hell (DF), Forgotten Boys (SP), Gabb Borghetti + Lucas Arr, Laurent F. (SP), Rakta (SP) e Teto Preto (SP).

Quem ainda não garantiu ingresso pode realizar a compra pela internet, no site do Bananada, diretamente na bilheteria do CCON ou nos pontos de venda físicos, a depender do horário de funcionamento de cada um deles. Os estabelecimentos que fazem venda de ingressos para o evento são: Em Goiânia, na Ambiente Skate Shop (Bueno, Centro e Passeio das Águas), Oppa, Tribo Restaurante, Casulo Moda Coletiva, Chilli Beans (Buriti, Goiânia Shopping e Flamboyant) e em Anápolis, no Pub 767.

Confira a programação e horário de cada palco do festival deste domingo:

Festival Bananada – domingo (14/5):

Goiânia Crew Attack

M. Mota. – 16h

Daniel de Mello – 17h20

Palco Slap

Wine B – 17h

Poltergat – 18h

Mad Monkees – 19h

Overfuzz – 20h

Palco Spotify

El Toro Fuerte – 17h30

Brvnks – 18h30

Koogu – 19h30

Wry – 20h30

Palco Skol

Rakta – 18h

Fogotten Boys – 19h20

Teto Preto – 20h40

Karol Conka – 22h30

Palco Chilli Beans

Far from Alaska – 18h40

Hellbenders + Black Drawing Chalks – 20h

Tulipa Ruiz – 21h30

Mano Brown – 23h30

Palco El Club

Laurent F. -21h

Gabb+Arr – 22h

Alex Jstno + Morgana 23h

Come and Hell Live – 00h

DJ Patife – 01h