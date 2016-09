Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para terça-feira (6)

Adriana Accorsi (PT)

8h: Gravação de programa eleitoral

14h: Roda de conversa dos conselheiros de saúde com os candidatos à Prefeitura de Goiânia

15h: Sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Goiás

17h: Caminhada no Parque Anhanguera

19h: Roda de conversa com representantes do Fórum Global de Mulheres no Parlamento

21h: Jantar de arrecadação para campanha

Delegado Waldir (PR)

8h: Campanha – saída do viaduto da BR 153 na altura da Avenida Anhanguera até o Terminal Padre Pelágio

14h: Entrevista para o jornal O Hoje

15h: Visita aos lojistas dos camelódromos em Campinas

20h40: Transmissão ao vivo no Facebook

Francisco Jr (PSD)

7h: Reunião com funcionários e colaboradores de construtora

8h30: Reunião com funcionários e colaboradores de empresa

10h: Reunião com diretores e membros da Associação dos Auditores de Tributo de Goiânia

10h30: Gravação de programa eleitoral

15h: Sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Goiás

19h: Reunião com coordenação do Plano de Governo e colaboradores

Iris Rezende (PMDB)

8h: Entrevista à Rádio 107,3

Manhã: Gravação de programa eleitoral

15h30: Entrevista ao jornal Tribuna do Planalto

19h30: Reunião na Associação Médica de Goiás

Vanderlan Cardoso (PSB)

7h30: Gravação de programa eleitoral

8h: Reunião com entidades da área de segurança pública

9h: Audiência pública sobre iluminação no MPGO

11h: Reunião com Rede Nossa Goiânia

11h30: Agenda interna

14h: Roda de conversa dos conselheiros de saúde com os candidatos à Prefeitura de Goiânia

16h: Caminhada e lançamento das candidaturas de Dito Pimenta e Fernandinho do Filé

20h30: Lançamento da candidatura da vereadora de Cristina

Os candidatos da Rede Sustentabilidade, Djalma Araújo, e do PSOL, Flávio Sofiati, não haviam divulgado agenda até o fechamento da matéria