Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para terça-feira (20)

Adriana Accorsi (PT)

8h30: Reunião com os prefeitáveis, no Sintego

12h: Entrevista à TV Brasil Central

13h Gravação de programa eleitoral

15h: Sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Goiás

18h: Debate no DCE da UFG

20h: Entrevista ao Jornal Brasil Central – Paulo Beringhs

21h: Reunião com apoiadores, no Balneário Meia Ponte

Delegado Waldir (PR)

8h30: Câmara federal

14h30: Visita aos comerciantes da Rua 44

17h30: Gravação de programa eleitoral

18h30: Adesivaço na Avenida Independência, esquina com 5ª Avenida

20h: Reunião com lideranças de campanha

Djalma Araújo (Rede)

6h: Entrevista à Rádio Interativa FM

7h30: Entrevista à Rádio Vinha FM

9h: Entrega de carta do Sintego aos candidatos

14h: Caminhada no Morada dos Ipês

18h: Debate no DCE da UFG

Flávio Sofiati (PSOL)

7h30: Entrevista à RBC

9h: Assinatura de carta do Sintego aos candidatos

18h: Debate no DCE da UFG

Francisco Jr (PSD)

7h30: Entrevista à Rádio Mil 102,9 FM

9h: Entrevista ao Jornal Tribuna do Planalto

10h30: Gravação de programa eleitoral

15h: Sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Goiás

16h: Sabatina com conselheiros e representantes da área cultural

17h30: Entrevista à TV Capital

19h30: Reunião com apoiadores do candidato a vereador Carlos Moreira

20h30: Reunião com apoiadores da candidata a vereadora Vanete

Iris Rezende (PMDB)

9h: Sabatina do jornal O Popular

12h: Entrevista ao Jornal Anhanguera 1ª Edição

15h: Entrevista à Rádio CBN

Gravação de programa eleitoral

20h: Comício no Setor Orlando de Morais

Vanderlan Cardoso (PSB)

7h30: Reunião com lideranças empresariais

8h30: Gravação de programa eleitoral

12h: Agenda interna

14h: Reunião com lideranças da Cultura

15h30: Entrevista a jornal

16h30: Caminhada nos setores Jardim Petropolis e Vila Regina

18h: Debate no DCE da UFG

20h: Reunião com lideranças e candidato a vereador Apache

21h: Reunião com lideranças e candidato a vereador Juvenal