Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para terça-feira (13)

Adriana Accorsi (PT)

9h: Visita ao Mercado Aberto da Avenida Paranaíba

11h: Entrevista ao jornal O Hoje

13h: Gravação de programa eleitoral

15h: Sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Goiás

17h: Caminhada – Vila Concórdia/Dom Fernando

19h: Abertura de comitê de candidato a vereador no Setor Universitário

20h: Participa de palestra: A Escolha é Sagrada – Métodos Contraceptivos

21h: Agenda interna

Delegado Waldir (PR)

9h: Sessão extraordinária da Câmara dos Deputados

13h55: Sessão extraordinária da Câmara dos Deputados

Djalma Araújo (Rede)

9h30: Entrevista ao jornal Tribuna do Planalto

11h30: Entrevista ao jornal Diário de Goiás

17h30: Gravação de programa eleitoral

Flávio Sofiati (PSOL)

11h40: Entrevista para TBC

15h: Entrevista para a rádio CBN

17h: Entrevista para o jornal A Redação

19h: Entrevista para o Programa Paulo Beringhs

Francisco Jr (PSD)

9h: Visita a comerciantes do Setor Aeroporto

13h45: Reunião com diretores e funcionários de atacadista e distribuidora;

16h: Gravação de programa eleitoral

20h: Reunião com lideranças religiosas

Iris Rezende (PMDB)

Manhã: Gravação de programa eleitoral

18h: Encontro com estudantes da PUC Goiás

Vanderlan Cardoso (PSB)

7h30: Gravação de programa eleitoral

9h: Entrevista para o jornal O Popular e rádio CBN

10h: Gravação de programa eleitoral

12h: Reunião interna

16h: Caminhada na Avenida Pio XXII

18h30: Lançamento da candidatura a vereador de Leandro Costa

19h30: Reunião de lideranças esportivas

20h30: Reunião com lideranças no Jardim Vitória 1