Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para sexta-feira (9)

Adriana Accorsi (PT)

8h: Gravação de programa eleitoral

14h: Agenda interna

15h30: Entrevista ao jornal Diário do Estado

17h: Caminhada na Vila Mutirão

19h30: Abertura do 12º Encontro Goiano de Capoeira Angola e Samba de Roda

20h20: Reunião de apoiadores com candidato a vereador no setor Sítios de Recreio Mansões do Campus

21h: Atividade de apoiadores com candidata a vereadora no Setor Bueno

Delegado Waldir (PR)

7h: Campanha na avenida Rio Verde

9h: Entrevista Rádio e TV Fonte

11h: Gravação de programa eleitoral

14h30: Entrevista TV Anhanguera

15h30: Gravação de programa na TV UFG

20h40: Transmissão ao vivo pelo Facebook

Djalma Araújo (Rede)

O candidato cancelou os compromissos de agenda até a próxima segunda-feira por razões de saúde

Francisco Jr (PSD)

7h30: Entrevista à Rádio Vinha FM

9h30: Entrevista ao jornal O Hoje

14h: Gravação para o Programa Eleitoral

19h: Reunião com lideranças religiosas

Iris Rezende (PMDB)

Manhã: Gravação de programa eleitoral

10h30: Caminhada na Vila Canaã

15h30: Recebe apoio de candidato a vereador de outra coligação

19h30: Comício no Finsocial

Vanderlan Cardoso (PSB)

6h30: Visita ao Ceasa

7h30: Gravação de programa eleitoral

10h: Agenda interna

11h: Visita à empresa Duro PVC

13h45: Entrevista à TV UFG

16h: Caminhada na Região Leste

O candidato do PSOL, Flávio Sofiati, não havia divulgado sua agenda até o fechamento da matéria