Confira agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para sexta-feira (26)

Adriana Accorsi (PT)

8h30: Sabatina: Associação Empresarial da Região da 44 – AER 44

11h15: Gravação de programa eleitoral

17h: Caminhada no Jardim Guanabara

19h: Lançamento de campanha de vereadora, no Centro

19h40: Lançamento de campanha de vereador, no Setor Universitário

21h: Lançamento de campanha de vereador, no Parque Atheneu

Delegado Waldir (PR)

8h: Reunião na residência da candidata a vice, Dra. Rose Cruvinel

10h:Reunião na Organização Jaime Câmara

14h: Caminhada na av. Gercina Borges Teixeira – Conjunto Vera Cruz II

Francisco Jr (PSD)

9h: Caminhada na av. 24 de Outubro

15h: Gravação de programa eleitoral

19h30: Inauguração do comitê do candidato a vereador Valério Luiz Filho

20h30: Reunião do candidato a vereador Carlos Moreira

Iris Rezende (PMDB)

8h30: Visita ao Ceasa

10h: Caminhada no Jardim Guanabara

Tarde: Gravação de programa eleitoral

Vanderlan Cardoso (PSB)

8h30: Lançamento da candidatura a vereador de Eber Joia

9h30: Reunião com lideranças

11h: Gravação pílulas e programas de TV

16h10: Caminhadas no Setor Vila Nova e Crimeia Leste (PSB)

19h30: Lançamento da candidatura a vereador do Inspetor Newton (PV)

20h30: Lançamento da candidatura a vereador de Eduardo Zaratz (PV)

21h40: Lançamento da candidatura a vereador de Jonathan Ferreira (PSDB)

23h: Reunião com lideranças