Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para sexta-feira (2)

Adriana Accorsi (PT)

6h: Debate da Rádio Interativa

9h: Gravação de programa eleitoral

12h: Agenda interna

15h: Entrevista à TV Capital/Luz da Vida

17h: Caminhada na Vila Redenção

19h30: Lançamento de campanha de vereador no Jardim Guanabara II

Delegado Waldir (PR)

6h: Debate da Rádio Interativa

8h: Entrevista à Rádio Bandeirantes

14h: Entrevista ao jornal Diário do Estado

15h: Caminhada na Avenida Central, no Jardim Nova Esperança

19h30: Reunião partidária

Flávio Sofiati (PSOL)

9h: Participação no Ato das Centrais Sindicais

14h: Entrevista TV UFG

18h30: Lançamento da candidatura a vereadora de Lana Luna

21h: Reunião com a equipe de comunicação

22h: Lançamento novo disco Passarinhos do Cerrado no Martin Cererê

Francisco Jr (PSD)

6h: Debate da Rádio Interativa

9h: Caminhada pela Vila Finsocial

13h30: Reunião com funcionários de indústria de alimentos

15h: Gravação de programa eleitoral

19h30: Reunião com apoiadores e lideranças

Iris Rezende (PMDB)

Manhã: Gravação de programa eleitoral

10h30: Visita à Rua 44

19h: Comício no Jardim Petrópolis

20h: Comício no Setor Maysa

Vanderlan Cardoso (PSB)

6h: Debate da Rádio Interativa

8h30: Gravação de programa eleitoral

11h: Visita à entidade hospitalar

14h: Gravação de programa eleitoral

18h: Reunião com coordenadores da campanha e presidentes dos partidos da coligação

*O candidato da Rede Solidariedade, Djalma Araújo, não divulgou agenda até o fechamento da matéria