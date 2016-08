Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para segunda-feira (29)

Vanderlan Cardoso (PSB)

07h30: Gravação Programa Eleitoral

10h30: Entrevista a emissora de TV

14 horas: Entrevista a portal de notícias

16h20: Caminhada no Jardim Nova Esperança e Jardim das Hortências

19h30: Reunião com Lideranças do Cand. Álvaro da Universo e Deputado Thales Barreto

Francisco Jr. (PSD)

7 horas: Reunião com funcionários e colaboradores de construtora

8h30: Reunião com os funcionários e colaboradores de indústria de alimentos

10 horas: Reunião com a equipe de campanha

14 horas: Reunião com funcionários e colaboradores de empresa de alimentação

15 horas: Gravação para o Programa Eleitoral

20 horas: Participação na sabatina

Iris Rezende (PMDB)

Manhã: Gravação de programa eleitoral

15 horas: Reunião com coordenadores de campanha

18 horas: Entrevista a veículo de comunicação

19h30: Paraninfa formandos do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Unicamps

Adriana Accorsi (PT)

8 horas: Sabatina em emissora de rádio

10h30: Entrevista à Revista Sindilojas (Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás)

11 horas: Gravação para Programa Eleitoral

16 horas: Sabatina portal de notícias

19 horas: Agenda Interna

Delegado Waldir (PR)

8 horas: Entrevista para emissora de rádio

8h30: Caminhada na Avenida Anápolis. Vila Pedroso (Ponto de partida: em frente ao 14° CIOPS)

Djalma Araújo (Rede)

8 horas: Resolução de questões burocráticas de campanha

15 horas: Entrevista a veículo de comunicação

O candidato Flávio Sofiati (Psol) não enviou sua agenda para segunda-feira (29/8).