Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para segunda-feira (19)

Adriana Accorsi (PT)

07h30 às 08h – Entrevista à Rádio RBC;

09h às 10h – Caminhada no setor Urias Magalhães com saída da Avenida Goiás Norte c/ AV. Rio Branco (na Praça do Violeiro);

10h30 às 11h30 – Sabatina na ACIEG (Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás);

12h às 12h15 – Entrevista à TV Anhanguera, Jornal Anhanguera 1ª Edição;

13h às 14h30 – Agenda Interna;

15h às 17h – Gravação para o Programa Eleitoral;

19h às 20h30 – Roda de Conversa com Estudantes Universitários na sede do DCE-PUC GO;

21h às 21h30 – Participa de Programa para Facebook, com candidata a vereadora, no Setor Leste Universitário.

Delegado Waldir (PR)

07h – Entrevista na Rádio Sucesso;

11h30 – Sabatina na Acieg.

Djalma Araújo (Rede)

9h30 – Entrega de carta compromisso pelo Prof. Pedro Célio;

10h – Entrega de carta de compromisso da Rede Nossa Goiânia;

16h – Entrevista TV Capital – Avenida T-10, Setor Bueno.

Francisco Jr. (PSD)

06h – Entrevista à Rádio Interativa FM

08h30 – Reunião com diretores e membros do Sinduscon;

12h – Entrevista ao Jornal Brasil Central – TBC;

13h30 hs – Gravação para o Programa Eleitoral;

17h – Visita aos comerciantes da Vila Regina com candidato a vereador;

18h30 – Entrevista na TV Record – Rua T-30, Setor Bueno.

Iris Rezende (PMDB)

08h30 – Participa de sabatina na Associação Comercial e Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg);

Período da Tarde – Gravação de programa eleitoral;

20h – Comício no Setor Urias Magalhães, Avenida Rio Branco com Praça do Violeiro.

Vanderlan Cardoso (PSB)

07h15 – Entrevista Radio Club FM;

08h30 – Gravação Programa Eleitoral;

09h30 – Sabatina com os Candidatos ACIEG;

14h30 – Entrevista Estúdio CBN;

16h30 – Caminhada Setor Novo Horizonte: Concentração em frente a agencia do Banco Itaú Av. Cesar Lates com Av. Domiciliano;

18h – Caminhada Setor Celina Park: Concentração na Avenida Milão em frente Mc Donalds;

19h30 – Reunião com Lideranças Religiosas;

20h30 – Inauguração de Comitê e Lançamento Cand. Ver Cairo Salim;

21h30 – Participação Conexão Banda Larga.