Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para segunda-feira (12)

Adriana Accorsi (PT)

7h15: Entrevista à Rádio Clube

8h30: Gravação de programa eleitoral

11h: Agenda interna

19h: Participação no Colóquio Político entre os candidatos promovido pelo Colégio Agostiniano

20h30: Reunião de apoiadores com candidato a vereador no Parque Anhanguera

Delegado Waldir (PR)

8h: Visita à Região Leste de Goiânia

Em seguida, o candidato segue para Brasília, onde vota a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB)

Flávio Sofiati (PSOL)

9h: Entrevista Tribuna do Planalto

14h: Atividade acadêmica na PUC

19h: Participação no Colóquio Político entre os candidatos promovido pelo Colégio Agostiniano

Francisco Jr (PSD)

7h: Visita a canteiro de obras de construtora

8h: Caminhada pelo comércio do Setor Urias Magalhães

10h30: Caminhada pelo comércio do Novo Horizonte

12h: Gravação de programa eleitoral

15h: Caminhada pelo comércio da Avenida Mangalô

19h: Participação no Colóquio Político entre os candidatos promovido pelo Colégio Agostiniano

Iris Rezende (PMDB)

10h: Caminhada na Vila Redenção

Tarde: Gravação de programa eleitoral

Vanderlan Cardoso (PSB)

8h: Visita à empresa Ademaldo Construções

9h30: Gravação de programa eleitoral

15h30: Caminhada no Setor Morada do Sol

18h30: Reunião com lideranças empresariais LVJ

19h30: Lançamento da candidatura a vereador de Neto Laranjeiras

20h: Reunião com candidato Florisvaldo da Van

20h30: Reunião com Elias Vaz e lideranças

O candidato da Rede Solidariedade, Djalma Araújo, não havia divulgado agenda até o fechamento da matéria