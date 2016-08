Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para sábado (27)

Adriana Accorsi (PT)

9h: Caminhada no Jardim Novo Mundo

11h: Gravação para programa eleitoral

19h30: Reunião com apoiadores no Bairro Goiá

20h30: Lançamento de campanha de vereador na Vila Mauá

Delegado Waldir (PR)

8h30: Caminhada na av. 68, no Centro

17h: Lançamento de candidatura de vereador

18h: Caminhada na Feira da Lua, Setor Oeste

19h: Festival Bon Odori, Clube Kaikan

Djalma Araújo (Rede)

9h: Caminhada na Feira do Itatiaia

15h: Reunião com coordenadores de campanha

Flávio Sofiati (PSOL)

9h: Caminhada com candidatos a vereador no Setor Campinas

16h: Lançamento da candidatura a vereador de Fabrício Rosa

Francisco Jr (PSD)

9h: Caminhada pelo Centro com o candidato a vereador Carlos Moreira

10h: Visita à Associação de Garantia ao Atleta Profissional com o candidato a vereador Malandrinho

13h30: Gravação para o programa eleitoral

21h: Reunião da candidata a vereadora Sônia

Iris Rezende (PMDB)

7h30: Reunião com lideranças na área de Saúde

9h30: Carreata na região Sudoeste

20h: Festival Bon Odori, Clube Kaikan

Vanderlan Cardoso (PSB)

7h30: Gravação de programa eleitoral

9h45: Lançamento da candidatura a vereador de Anderson

10h: Caminhada no Centro com Juventude 40

15h: Reunião com coordenadores

17h30: Lançamento da candidatura a vereador de Mauricio Beraldo

18h: Lançamento da candidatura a vereador de Hugo

19h: Lançamento da candidatura a vereadora da Missionária Eliane

20h: Lançamento da candidatura a vereador de Professor Alonso