Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para sábado (17)

Adriana Accorsi (PT)

9h: Caminhada no Setor Campinas

11h: Gravação de programa eleitoral

13h: Agenda interna

16h30: Carreata na Região Noroeste – Vila Mutirão

18h: Reunião de apoiadores com o candidato a vice-prefeito, Deivison Costa (PT do B) na Cidade Jardim

19h30: Agenda interna

Delegado Waldir (PR)

8h30: Palanque móvel nos bairros Parque Anhanguera, Jardim Atlântico e Setor Faiçalville

12h: Ação de adesivação no cruzamento da Avenida Castelo Branco com Avenida Consolação

14h30: Gravação de programa eleitoral

17h: Reunião política no setor Solange Park

18h: Reunião na associação de Idosos no Balneário Meia Ponte

Djalma Araújo (Rede)

9h30: Caminhada na Avenida Mangalô

16h30: Caminhada na Feira da Lua

Flávio Sofiati (PSOL)

9h: Feijoada – Casa do Henrique Lemos

14h: Plenária da Frente de Esquerda

Francisco Jr (PSD)

7h30: Reunião com diretores e funcionários de loja de materiais de construção

9h: Carreata da Coligação Renovando Goiânia

15h: Gravação para o Programa Eleitoral

19h: Reunião com apoiadores do candidato a vereador Paulo Magalhães (PSD)

20h: Reunião com apoiadores do candidato a vereador Fábio Caixeta (PSD)

20h30: Reunião com lideranças do Conjunto Vera Cruz

Iris Rezende (PMDB)

9h: Carreata na Região Sudoeste

15h30: Carreata na Região Leste

Vanderlan Cardoso (PSB)

7h30: Gravação de programa eleitoral

10h: Reunião da coordenação com os presidentes de partidos e candidatos a vereadores da coligação

12h30: Reunião com lideranças e candidato a vereador Levi Rafael

16h30: Reunião com lideranças e candidato a vereador João Paulo

21h30: Agenda interna