Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para sábado (10)

Adriana Accorsi (PT)

9h: Caminhada na Avenida Anhanguera

11h30: Gravação de programa eleitoral

14h: Agenda interna

18h: Debate dos candidatos e candidatas à Prefeitura de Goiânia no CECOM

Delegado Waldir (PR)

8h30: Gravação de entrevista na TV Capital

19h30: Reunião política no setor Jardim Botânico

20h: Culto na Igreja Fonte da Vida

Djalma Araújo (Rede)

O candidato cancelou os compromissos de agenda até a próxima segunda-feira por razões de saúde

Francisco Jr (PSD)

8h: Reunião com apoiadores no Centro Pastoral Dom Fernando

10h: Reunião com lideranças no Recanto das Minas Gerais

13h: Gravação de programa eleitoral

19h: Reunião com lideranças religiosas da candidata a vereadora Priscilla Tejota

Iris Rezende (PMDB)

Manhã: Gravação de programa eleitoral

9h30: Carreata na Região Oeste (Conjunto Vera Cruz I)

Vanderlan Cardoso (PSB)

9h30: Caminhada na Avenida 24 de Outubro

11h: Lançamento da candidatura de Léia Klebia

14h: Gravação de programa eleitoral

19h30: Lançamento da candidatura de Nilvon Gomes

O candidato do PSOL, Flávio Sofiati, não havia divulgado sua agenda até o fechamento da matéria