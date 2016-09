Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para quarta-feira (21)

Adriana Accorsi (PT)

7h: Entrevista à Rádio Sucesso FM

9h30: Sabatina: Goiânia Convention – Trade Turístico

11h: Gravação de programa eleitoral

15h: Sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Goiás

17h: Caminhada das Mulheres – Região Central

19h: Entrevista à TV Record

20h: Ato Político em apoio à Adriana Accorsi Prefeita 13, no Centro

21h: Visita à lideranças religiosas

Delegado Waldir (PR)

7h: Ação de adesivação no cruzamento da Avenida Leste Oeste com Avenida Senador Jaime, Bairro Santa Helena

8h30: Entrevista/Sabatina com Trade Turístico

11h30: Entrevista ao vivo na TV Anhanguera

14h30: Visita aos comerciantes da Rua 44

19h30: Entrevista ao vivo no programa Paulo Beringhs

Djalma Araújo (Rede)

7h: Entrevista na Rádio Clube FM

9h: Sessão plenária na Câmara Municipal

15h: Entrevista com a TV Anhanguera

16h: Caminhada na Vila Canaã

Flávio Sofiati (PSOL)

10h: Entrevista ao jornal O Hoje

17h: Entrevista à Tv Anhanguera

19h30: Debate Coletivo Centopeia

Francisco Jr (PSD)

8h: Gravação de programa eleitoral

11h30: Participação na Sabatina do Trade Turístico de Goiás

14h: Reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa

15h: Sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Goiás

17h: Caminhada pelo comércio da Vila Mauá

20h: Reunião com apoiadores e lideranças da região Noroeste

21h: Reunião com apoiadores e lideranças da região Sul

Iris Rezende (PMDB)

Manhã: Gravação de programa eleitoral

10h30: Participa de sabatina com o trade turístico

15h30: Caminhada na Avenida Bernardo Sayão

20h: Comício no Conjunto Castelo Branco

Vanderlan Cardoso (PSB)

6h: Entrevista à Rádio Interativa FM

7h30: Entrevista à RBC AM/FM

8h30: Gravação de programa eleitoral

12h: Reunião e Sabatina Convention Bureau

16h: Caminhada na Região Oeste

18h30: Roda de conversa /Dois dedo de Prosa das mulheres

20h: Reunião com a candidata a vereadora Lucimar Pão China