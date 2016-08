Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para quarta-feira (1º/9)

Adriana Accorsi (PT)

9h: Sabatina no jornal O Popular

9h45: Gravação de programa eleitoral

17h: Reunião de apoiadores na Cidade Jardim

18h30: Reunião de apoiadores no Jardim América

19h20: Lançamento de candidato a vereador no Balneário Meia Ponte

20h10: Lançamento de candidato a vereador na Vila Redenção

21h: Lançamento de candidato a vereadora no Santo Hilário

Delegado Waldir (PR)

7h: Gravação de programa eleitoral

14h: Campanha na Região Oeste de Goiânia

Djalma Araújo (Rede)

8h: Visita à feira no Setor Universitário

9h: Sessão plenária na Câmara Municipal de Goiânia

14h: Entrevista para a revista Sindloja

15h: Carreata na Avenida 44

19h: Visita à feira do Setor Negrão de Lima

Flávio Sofiati (PSOL)

8h: Gravação de programa de TV e rádio

14h: Gravação de vídeos para a internet

19h: Reunião da Frente de Esquerda

Francisco Jr (PSD)

6h30: Reunião com funcionários e colaboradores de construtora

7h30: Reunião com funcionários e colaboradores de indústria

9h: Entrevista ao Sistema Fonte de Comunicação

15h: Gravação de programa eleitoral

17h30: Reunião com funcionários e colaboradores de empresa

20h30: Reunião interna com apoiadores e lideranças

Iris Rezende (PMDB)

Manhã: Gravação de programa eleitoral

15h30: Visita ao Mercado Central

Vanderlan Cardoso (PSB)

7h: Sabatina na Rádio 820

10h: Gravação de programa eleitoral

13h: Agenda interna

16h40: Caminhada no Residencial Goiânia Viva

18h: Reunião com coordenadores da campanha e com presidentes dos partidos da coligação

20h: Visita à Associação dos Idosos