Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para quarta-feira (14)

Adriana Accorsi (PT)

7h30: Entrevista à Rádio Vinha FM

9h: Caminhada e visita à feira do Parque Amazônia

11h: Gravação de programa eleitoral

13h30: Agenda interna

15h: Sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Goiás

17h: Caminhada no setor Novo Horizonte

19h: Reunião com apoiadores da área de Segurança Pública

Delegado Waldir (PR)

8h30: Visita com Tribuna Móvel aos bairros Jd. Bela Vista, Pq. Das Laranjeiras, Conj. Fabiana e Pq. Atheneu

14h30: Visita ao Mercado Aberto da Avenida Paranaíba

20h40: transmissão ao vivo pelo Facebook

Djalma Araújo (Rede)

9h: Sessão plenária na Câmara Municipal

10h: Gravação de programa eleitoral

15h: Caminhada no Setor São Judas Tadeu

Francisco Jr (PSD)

7h: Reunião com diretores e funcionários de empresa de engenharia

8h30: Caminhada pelo Bairro Santo Hilário

11h: Gravação de programa eleitoral

14h: Reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa

15h: Participação na segunda sabatina da Rádio CBN

15h45: Sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Goiás

16h45: Caminhada pela Rua 85 com a candidata a vereadora Ludymilla Damatta

20h: Entrevista ao Jornal Brasil Central

Iris Rezende (PMDB)

Manhã: Gravação de programa eleitoral

11h: Entrevista ao jornal Diário de Manhã

15h: Visita ao Mercado Aberto da Avenida Paranaíba

16h: Visita ao Mercado Municipal da Rua 74

Vanderlan Cardoso (PSB)

7h30: Gravação de programa eleitoral

11h15: Entrevista à TV Brasil Central

15h40: Visita aos camelódromos da Praça A

18h30: Reunião de lideranças com o governador Marconi Perillo (PSDB)

21h: Lançamento da candidatura de Lucas Kitão

*O candidato do PSOL, Flávio Sofiati, não havia divulgado agenda até o fechamento da matéria