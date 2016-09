Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para domingo (18)

Adriana Accorsi (PT)

08h às 08h45: Entrevista à Radio Hippie;

09h às 10h: Carreata Região Leste;

10h30 às 11h: XI Passeio Ciclístico da Família;

11h30 às 13h30: Gravação para o Programa Eleitoral;

14h às 17h30: Agenda Interna;

18h às 18h30: Reunião de apoiadores com candidato a vereador, no Jardim Caravelas;

19h às 21h: Visita à Lideranças Religiosas.

Delegado Waldir (PR)

Agenda interna;

Reunião de Conselho político.

Djalma Araújo (Rede)

9h30: Caminhada no Jardim Guanabara ;

18h30: Caminhada na Feira do Supermercado Moreira.

Francisco Jr (PSD)

10h: Participação em Missa na Igreja Ortodoxa;

15h: Gravação para o Programa Eleitoral;

16h30: Visita aos produtores e atores da peça de teatro “As aventuras do menino Maluquinho” com o candidato a vereador Carlos Moreira (PSD);

18h: Reunião com apoiadores do candidato a vereador Roberto Ricardo (PSD).

Iris Rezende (PMDB)

Gravação de programa eleitoral.

Os candidatos Vanderlan Cardoso (PSB) e Flávio Sofiati (PSOL) ainda não haviam divulgado suas agendas de domingo (18) no momento do fechamento da matéria.