Confira previsão do tempo para o feriado do Dia do Trabalhador em Goiânia

Sol prevalece, mas, ainda sim, chove em áreas isoladas da Região Metropolitana

O tempo na capital goiana no feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, deve ser de sol na maior parte do tempo. O céu chega a ficar nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas.

Na segunda-feira, os termômetros podem registrar mínima de 16ºC e máxima de 27ºC. A intensidade dos ventos varia entre fraca e moderada.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do site Climatempo.