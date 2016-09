“Concentração de instituições públicas é a melhor estratégia para o futuro”, diz Paulo Garcia

Prefeito de Goiânia sancionou doação de áreas no Park Lozandes ao Ministério Público do Estado e Tribunal de Contas dos Municípios

O prefeito de Goiânia Paulo Garcia (PT) sancionou na manhã desta terça-feira (6/9) o projeto de lei de concessão de áreas públicas ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) para a construção de novas sedes das instituições.

Das quatro áreas doadas ao MP, três estão localizadas no Park Lozandes, próximo ao Paço Municipal, e são destinadas a construção da nova sede. A área concedida ao TCM-GO também é localizada na região (veja mapa).

Para o prefeito Paulo Garcia, este é mais um passo em direção à realização de um projeto de concentração das instituições públicas em uma mesma área. No Park Lozandes já estão localizados o Paço Municipal e o Ministério Público Federal (MPF). Ainda devem ser construídos a nova sede do Tribunal de Justiça de Goiás, da Câmara Municipal de Goiânia e da Assembleia Legislativa de Goiás.

“Esta será uma área de concentração de serviços públicos para a sociedade. Não é uma área central, mas é uma área que permite o crescimento e a edificação de prédios compatíveis com as necessidades das instituições. Se planejarmos estrategicamente e pensarmos no futuro, não há possibilidade melhor do que essa, da concentração de todos os serviços, porque o cidadão vem e pode procurar respostas às suas demandas nos órgãos que aqui estão”, disse Paulo Garcia.

Ele ainda ressaltou que com a chegada de novas instituições, a região deve ganhar também em estrutura e acessibilidade. “Não tenho dúvida que em um futuro próximo, as vias de aceso, que já são boas, serão melhores. Além disso, com a construção do Anel Viário, a atual BR vai se transformar em uma avenida de fluxo rápido para a cidade de Goiânia, o que facilitar mais ainda o acesso a essa região da cidade”.

Presente na solenidade de assinatura do projeto de lei, o procurador-geral de Justiça de Goiás, Lauro Machado, explicou que já é latente a demanda de ampliação do Ministério Público, pois a atual sede, no Jardim Goiás, já não comporta o número de promotorias. “O prefeito Paulo Garcia foi muito sensível à nossa demanda, pois já sofremos com a falta de espaço na sede atual. A partir da sanção, agora podemos começar a planejar o Ministério Público para o futuro”, disse Machado.

Em entrevista, o procurador disse ainda que apenas a partir de agora, após a sanção da doação, que terá início o planejamento para a ocupação da área. “Agora podemos começar a planejar o MP para o futuro. Não sabemos ainda se iremos fazer uma nova sede ou anexo grande, como esse espaço será ocupado é uma decisão que será tomada dentro da instituição. Nosso objetivo é atender melhor a sociedade goianiense”, completou.

O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, Honor Cruvinel de Oliveira também comemorou a nova área destinada à construção de nova sede do órgão. Segundo o presidente, novo prédio é sonho antigo dos funcionários. “Quem conhece a história do TCM sabe que a nossa sede atual é antiga, construída há mais de 30 anos, e não tem mais condições de atender às demandas. A entidade cresceu e continua crescendo e agora temos condições de começarmos a nos preparar para realizar essa obra”.

Confira o mapa das áreas concedidas ao TCM e ao MP: