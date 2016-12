Comurg diz que coleta de lixo em Goiânia será normalizada neste fim de semana

Desde quinta-feira (29/12), agentes da companhia limpam bairros da capital. Para sábado (31/12) e domingo (1º/1) ainda restam setores Centro-Oeste e Aeroporto

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) garantiu, em nota, que normalizará todo o serviço de coleta de lixo da capital neste fim de semana. Segundo a companhia, os agentes já fizeram a limpeza em praticamente toda a cidade, restando, para o próximo sábado (31/12) e domingo (1º/1) apenas os setores Centro-Oeste e Aeroporto.

O serviço, afirma a nota, será realizado em dois períodos, diurno e noturno. Apesar dos esforços da Comurg para normalizar a situação de alguns bairros que encontravam-se sem coleta de lixo, durante lançamento de ponte na Avenida 1.018, no Setor Pedro Ludovico, na manhã da última quinta-feira (29/12), o prefeito Paulo Garcia negou que exista crise.

Segundo ele, o serviço foi afetado pela paralisação de uma prestadora de serviços que trabalha com a prefeitura. “Lamento muito, mas não temos problema, essa época do ano há um acúmulo de produção de lixo, o que é um sinal da pujança econômica apesar da crise que vivenciamos. As festas natalinas e de final de ano sempre produzem mais resíduos”, explicou ele.

Em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (30/12), foi perguntado a Marconi Perillo (PSDB) sobre a possibilidade de que a situação seja a nova “crise do lixo em Goiânia” e se o governo estaria disposto a ajudar. Ele disse que não foi procurado nem pelo atual prefeito, Paulo Garcia, e nem pelo prefeito eleito Iris Rezende (PMDB), mas que tudo é “questão de diálogo”.

Confira a nota da Comurg: