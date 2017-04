Comissão especial adia para quarta-feira votação da Reforma da Previdência

Horário de conclusão da votação da reforma trabalhista alterou cronograma

A votação do parecer da Reforma da Previdência na comissão especial que discute o assunto na Câmara foi adiada para a próxima quarta-feira (3/5). Inicialmente, a votação estava prevista para o dia 2, mas a última reunião da comissão para debater o texto que ocorreria hoje (27) foi transferida para o este dia.

A previsão de leitura do relatório no plenário da Câmara fica mantida para o dia 8, de acordo com o presidente da comissão especial, deputado Carlos Marun (PMDB-MS). “Essa transferência não traz a necessidade de adiar o prazo inicialmente estabelecido. Ainda estamos trabalhando com a certeza da aprovação na comissão na semana que vem”, disse.

Marun explicou que a reunião de hoje foi transferida devido à votação da reforma trabalhista no plenário da Câmara ter sido encerrada apenas na madrugada desta quinta.

Após reunião realizada mais cedo com o presidente Michel Temer, Marun afirmou que o presidente deixou os deputados “muito à vontade” para definição do cronograma de trabalho.