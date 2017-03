Comissão do BRT inicia trabalhos e planeja convocação de Iris

Presidente adiantou que prefeito deve ser chamado para prestar esclarecimentos em maio. Paulo Garcia também será ouvido sobre a obra, mas em outra comissão

A primeira reunião da Comissão Especial Temporária (CET) que irá fiscalizar as obras do BRT foi realizada na última quinta-feira (31/3) e já terminou com algumas definições sobre os trabalhos. Na ocasião, também foram eleitos o presidente, vereador Alysson Lima (PRB); vice-presidente, Carlin Café (PPS); e relatora, Leia Klébia (PSC).

De acordo com o presidente, a primeira medida será realizar uma audiência in loco na próxima quinta-feira (6/4) para avaliar o andamento das obras. Os vereadores também aprovaram a convocação do engenheiro da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) responsável pelo BRT, Benjamin Kennedy; do gestor do BRT, Francisco Lima; e do secretário municipal de infraestrutura e serviços públicos, Fernando Cozzeti.

Sobre futuras convocações, o vereador adiantou que devem ser chamados também o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB) e o ex-prefeito Paulo Garcia (PT) – este último, no entanto, deve ser ouvido na CEI da Herança, que vai investigar as contas da Prefeitura de Goiânia entre 2008 e 2016.

Isso porque as CETs não têm o mesmo poder da CEI de exigir o comparecimento de pessoas que não estejam diretamente vinculadas ao Poder Público. Desse modo, os integrantes da CEI da Herança devem aproveitar o depoimento de Paulo para questioná-lo sobre o BRT. Iris, por sua vez, deve ser chamado a Câmara em maio.

Além de definir a presidência, vice-presidência e a relatoria, a CET também teve anúncio de renúncia. O vereador Clécio Alves (PMDB) desistiu de integrar a comissão, alegando nem ter tomado conhecimento de que seu nome havia sido incluído. No seu lugar, deve assumir o vereador Wellington Peixoto (PMDB). As reuniões da CET serão realizadas sempre às terças-feiras, às 15h30.