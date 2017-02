Comerciante da 44 é preso com arma e drogas na BR-153

Suspeito foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal durante abordagem a um ônibus

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início da noite desta sexta-feira (10/2) na BR-153, no município de Hidrolândia, transportando arma, munições e frascos de lança perfume.

Segundo informações da corporação, o material foi apreendido durante abordagem a um ônibus que seguia de Carazinho, no Rio Grande do Sul, para São Félix do Xingu, no Pará. Ao realizar a vistoria, os policiais encontraram nas bagagens do passageiro uma pistola, três carregadores com capacidade para até 30 munições e 36 frascos de lança perfumes.

Diante do flagra, o homem informou aos agentes que era comerciante na Rua 44, em Goiânia, e teria ido até Foz do Iguaçu, no Paraná, onde adquiriu a carga que seria distribuída na capital goiana. Ainda conforme relato do suspeito, a arma era para uso pessoal e as drogas seriam vendidas durante o carnaval em Rubiataba.