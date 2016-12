Comentarista da GloboNews faz piadinha inacreditável com morte de atriz de Star Wars

Jorge Pontual deixou os colegas do “Em Pauta” sem reação ao imitar o personagem Chewbacca. Internet não perdoou a brincadeira

O jornalista Jorge Pontual deixou os telespectadores da GloboNews e os colegas do programa “Em Pauta” boquiabertos nesta terça-feria (27/12) após resolver fazer uma brincadeira ao comentar a repercussão da morte da atriz Carrie Fisher, a Princesa Leia de Star Wars.

Durante comentário, o profissional deixou de lado toda a sobriedade típica do jornalismo (sobretudo da casa em que trabalha) e, ao vivo, imitou o personagem Chewbacca.

“Muita gente dizendo o quanto amava Carrie Fisher, muitas celebridades marcando essa perda, mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, aquele personagem do ‘Star Wars’. O Chewbacca disse…”, imitando em seguida os ruídos do alienígena da raça Wookiee e deixando os três colegas sem reação por alguns segundos. O choque foi seguido por risadas controladas e visivelmente desconfortáveis.

O vídeo do momento inacreditável já correu a internet e tem gerado repercussão negativa. A maioria dos usuários das redes sociais critica a postura de Pontual ao brincar com a perda de uma pessoa tão estimada não só entre os fãs da saga interestelar, mas para a história do cinema.

O jornalista já fez sua defesa. Em publicação no Twitter, Pontual lamentou a reação das pessoas e disse que os fãs brasileiros não tem senso de humor e “não sacaram Carrie Fisher”. “O problema é que só conhecem a Princesa Leia e não a pessoa autogozadora escrachada, Carrie Fisher. Pena”, lamentou.