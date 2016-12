Combate ao Aedes aegypti é o maior desafio da saúde no Brasil, diz Ricardo Barros

Ministro da Saúde lembrou que a população deve ajudar no combate ao mosquito e às três doenças transmitidas por ele

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse em entrevista coletiva nesta segunda-feira (26/12) que o maior desafio que a área enfrenta no país atualmente é o combate ao mosquito Aedes aegypti. Barros fez um balanço dos seus 200 dias à frente da pasta e eforçou as previsões do governo que apontam para um aumento de casos de infecção pelo vírus Chikungunya, transmitido pelo Aedes aegypti, em 2017.

“Temos que combater o mosquito. Esse é o grande desafio da saúde até que a gente consiga um controle adequado”, avaliou. Só neste ano, foram registrados 263 mil casos de febre chikungunya, contra 36 mil em 2015. “O mosquito pica, recebe o vírus e passa para outra pessoa. Como cresceu muito o número de pessoas que têm [o vírus], entendemos que haverá uma ampliação [de casos].”

Já em relação à dengue e ao Zika vírus — que também são transmitidos pelo mosquito — o ministro lembrou que a pasta trabalha com um cenário de estabilidade de casos. Em 2016, foram contabilizados 1,4 milhões de infecções por dengue, menos que no ano passado (1,6 milhões). Os casos prováveis de infecção por Zika somaram 211 mil (alguns ainda devem ser confirmados em laboratório).

“Cada cidadão é responsável pelo combate ao mosquito. Não há força pública capaz de estar em todos os lugares eliminando os focos”, lembrou o ministro, conclamando a população a participar do combate ao mosquito e, consequentemente, às doenças. (Com informações da Agência Brasil)