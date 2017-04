Com recurso, BRT Entorno Sul pode ter até projeto executivo concluído

Secretária Lêda Borges (PSDB) e uma das principais lideranças da região comemora aporte de R$ 5 milhões do Ministério das Cidades

O ministro das Cidades, Bruno Araújo (PSDB-PE), anunciou na última semana que o governo federal irá retomar o projeto de construção do BRT Entorno Sul, na Região Metropolitana de Brasília.

A obra, que ligará o município de Luziânia (GO) a Santa Maria (DF), prevê a implantação de um sistema de transporte coletivo, por meio de ônibus especiais, com operação regulada por sistema de planejamento, gestão e controle operacional inteligente, circulando em faixa exclusiva e preferencial.

Segundo a secretária Cidadã de Goiás e um dos principais nomes da região, Lêda Borges (PSDB), o Ministério das Cidades deve liberar cerca de R$ 5 milhões para a conclusão dos estudos de viabilidade técnica e ambiental (atualmente apenas o projeto inicial foi apresentado).

Contudo, ela explica que o montante pode ser suficiente para concluir o projeto executivo (fase anterior a licitação), o que aceleraria todo o trâmite legal do BRT Entorno Sul. “É uma obra que lutamos há muito… Região do Entorno Sul tem 800 mil habitantes. Esperamos por muito tempo, é uma das grandes expectativas da população, porque é da qualidade de vida dos cidadãos que estamos falando. O transporte público atual não está à altura dessa população toda”, lamentou durante entrevista ao Jornal Opção.

Junto ao deputado federal Célio Silveira (PSDB), a tucana tem promovido uma verdadeira peregrinação pelos ministérios do presidente Michel Temer (PMDB) em busca de recursos para todo o Entorno. Na semana passada, discutiu com Bruno Araújo a liberação de recursos de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (1 e 2) em três cidades da região. Esteve acompanhada dos prefeitos de Valparaíso de Goiás, Pábio Mossoró (PSDB); Novo Gama, Sonia Chaves (PSDB), e Cidade Ocidental, Fábio Correa (PRTB).

Na manhã deste sábado (1º/4), Lêda Borges participou do 1º Fórum da Juventude Tucana de Goiás, realizado no Auditório Augusto Gontijo da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), que reuniu a militância e nomes de relevância do partido, como o presidente do PSDB Goiás, Giuseppe Vecci, os deputados estaduais Talles Barreto e Gustavo Sebba, bem como o vice-governador José Eliton (PSDB).