Com pouco tempo na TV, candidatos “correm” para se apresentar à população

Primeiro dia de propaganda eleitoral teve propostas genéricas e prefeitáveis explorando suas trajetórias políticas e história de vida

Muito mais curto que costumava ser, o programa eleitoral dos candidatos à Goiânia começou a ser exibido nesta sexta-feira (26/8), às 13 horas. Os dez minutos foram divididos pelos sete prefeitáveis de acordo com as coligações. Quem teve mais tempo para expor suas ideias foi Vanderlan Cardoso (PSB), cuja coligação, que inclui o partido de seu vice, Thiago Albernaz (PSDB), garante a ele o maior espaço.

No seu programa, Vanderlan explorou seu conhecido perfil empresarial e chamou alguns cidadãos para exporem os principais problemas das suas regiões: Falta de médicos, de pontos de ônibus, de infraestrutura e de segurança. O mote do programa foi a necessidade de gestão para resolver as questões que preocupam a população, fruto, diz, da “Falta de planejamento e visão de futuro de seus últimos prefeitos”.

Ele lembra, com fotos históricas da cidade, que Goiânia nasceu planejada, mas perdeu esse viés e precisa, na sua opinião, recuperá-lo. “83 anos depois, com quase 1 milhão e meio de habitantes, Goiânia enfrenta os mais variados tipos de problemas, piorando cada vez mais a qualidade de vida da nossa população”, afirma ele.

“Os princípios que regem a administração de uma cidade são os mesmos aplicados no comando de uma empresa”, diz Vanderlan, enquanto a propaganda mostra imagens da Cicopal, sua empresa. “É preciso estar atento, antenado e focado no que há de mais moderno”, diz, depois de ser elogiado por seus funcionários.

Vanderlan foi o único candidato a dar espaço, na propaganda, ao candidato a vice, que acrescenta, segundo ele, “Juventude e modernidade” à chapa. Thiago destacou que, como neto do ex-prefeito Nion Albernaz (PSDB), entrou cedo na política e pretende contribuir para fazer “Uma cidade para todos os goianienses”.

Adriana Accorsi

Adriana Accorsi (PT) abriu os programas eleitorais com uma diversidade de pessoas com cartazes que apresentam alguma de suas características: “Mãe, rigorosa, humana, tem coragem, é competente, ela somos nós, ela é Goiânia”. Em um clima mais intimista, Adriana se apresenta como filha do ex-prefeito Darci Accorsi, delegada de polícia, delegada estadual e fala sobre suas prioridades.

O programa chama atenção para o fato de que, se eleita, ela será a primeira mulher a ocupar o cargo e, em sua fala, ela também explora esse público. “Coloco a minha história de luta em defesa da família, das mulheres, crianças e adolescentes como principal meta do meu plano de governo”, diz.

“Quero renovar o jeito de administrar Goiânia, quero cuidar da cidade, mas minha prioridade é cuidar das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam da prefeitura”, garante a petista. “Como servidora pública, eu quero servir”, resume.

Iris Rezende

Iris Rezende (PMDB), por sua vez, focou na sua trajetória política no Estado de Goiás como prefeito de Goiânia em três ocasiões, além de vereador, deputado, governador, ministro e senador. “Na vida, cada um escolhe seu caminhos mas as pessoas só fazem bem aquilo que gostam de fazer. A minha vocação eu descobri logo cedo: Era política, era servir as pessoas”, afirmou ele.

O programa, de pouco mais de dois minutos, mostrou fotos da carreira de Iris, afirmando que ele é “Um homem à frente de seu tempo, cujas realizações continuam vivas e atuais na vida de milhares de goianienses”. “Sempre trabalhei pensando no futuro e sei que Goiânia tem tudo pra ser a melhor cidade do Brasil pra se viver”, defendeu. “Ninguém deve tanto à essa cidade quanto eu”, afirma o ex-prefeito.

Além de mostrar pontos conhecidos da capital construídos na sua gestão, como o Parque Flamboyant e o Viaduto das avenidas 85 e 136, Iris é cumprimentado por alguns cidadãos. “O Goianiense conhece bem a minha história e sabe do meu trabalho. Sempre contei com a confiança, o respeito e a ajuda da população”, declarou.

Francisco Jr.

No seu programa eleitoral, Francisco Jr. foca em se mostrar um cidadão comum. A câmera o acompanha enquanto ele deixa seu apartamento e, no carro, narra sua vida em Goiânia. “Sou nascido e criado em Goiânia, aqui eu também casei e criei meus filhos, estudei, me formei, fui professor, advogado, vereador e deputado, eu tenho uma relação intensa com Goiânia”, afirma ele.

“Quando eu saio pelas ruas, e eu ando muito, eu fico incomodado quando vejo as portas do comércio fechado, as filas nos cais, quando eu vejo a escuridão, a sujeira na cidade”, aponta Francisco. “O povo de Goiânia não merece isso”, diz. “Sempre me perguntam porque é que eu, sendo uma pessoa de bem, insisto tanto em mexer com política. Mas eu aprendi que não tem sentido eu viver bem com meu trabalho enquanto tantas pessoas sofrem e não têm uma vida digna”, conclui.

Delegado Waldir

Assim como Iris, o foco de Waldir no programa eleitoral foi sua trajetória de vida. Ao contrário do peemedebista, no entanto, o delegado falou mais de sua história pessoal que da política. “Conquistas acontecem depois de muito trabalho e persistência. Com o Delegado Waldir foi assim: Os estudos e a caixa de engraxate eram grandes aliados na renda. Batalhou como pedreiro, vendedor e professor”, diz a narração do programa.

“A vida mudou depois que ele se formou em Direito e fez concurso para a Polícia Civil”, continua, “Ele encontrou a realização em uma das profissões mais perigosas e honradas: Proteger a vida do cidadão”. “Se conseguiu mudar a própria vida, ele também vai transformar Goiânia na cidade que queremos”, conclui o texto.

Waldir entra em seguida para prometer, depois de falar que suas prioridades serão a segurança pública, creches, transporte, saúde e educação, que vai apresentar propostas inovadoras. “Juntos, vamos passar Goiânia à limpo, pode confiar”, assegura.

Djalma Araújo e Flávio Sofiati

Os dois programas mais curtos foram o de Djalma Araújo e Flávio Sofiati, que, somados, não tiveram nem 30 segundos de fala. O jeito foi ser direto. Djalma disparou: “Antes e depois desse programa é só conversa fiada. Você quer discutir e ouvir proposta de uma outra Goiânia, acesse nossas redes sociais, vote Djalma Araújo”.

Já Sofiati aproveitou que seu programa foi o último a ser exibido e se apresentou como alternativa aos candidatos que falaram antes dele, explorando a postura do seu partido de se colocar como um caminho diferente. “Apesar de tudo o que você ouviu até agora, não perca a esperança. Você tem opção, você tem o Psol. Vote 50”, disse.