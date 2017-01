Colisão entre dois caminhões deixa um morto em Goiás

Um dos veículos estava carregado com latas de sardinha e os produtos ficaram espalhados no trecho da BR-153, entre Anápolis e Jaraguá

Colisão frontal entre dois caminhões na BR-153, entre os municípios de Jaraguá e Anápolis, deixou um dos motoristas morto. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o grave acidente ocorreu por volta de 13h15 desta quarta-feira (4/1). O outro condutor está com lesões gravíssimas.

Um dos caminhões estava carregado com sardinha e os produtos ficaram espalhados pela via. A pista está completamente inteditada e a PRF está no local, juntamente com a equipe dos Bombeiros, Instituto Médico Legal (IML) e perícia técnica.

Ainda não há previsão exata para liberação da via, mas a corporação informa que a interdição não deve demorar a tarde toda.