Colisão entre carro de passeio e caminhão mata mãe e filho recém-nascido em Goiás

Veículo menor seguia de Goiânia rumo ao Estado do Tocantins, quando condutor perdeu controle da direção, rodou na pista e colidiu frontalmente com o outro automóvel

Uma mulher e uma criança recém-nascida morreram no início da tarde desta terça-feira (18) na BR 153, no município de Campinorte, no interior de Goiás, após colisão entre um carro de passeio e um caminhão.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo menor seguia de Goiânia rumo ao Estado do Tocantins, quando o condutor perdeu controle da direção, rodou na pista e colidiu frontalmente com o caminhão.

No carro de passeio, viajavam o motorista, de 45 anos, a sobrinha dele, de 26 anos, e duas crianças, uma de três anos e outra de apenas quatro meses. A mulher e o recém-nascido morreram no local. A segunda criança e o motorista foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde em estado grave.

O motorista do caminhão foi submetido ao teste de etilômetro, sendo constatado que ele não estava sob efeito de álcool. Ele ainda foi encaminhado para a Delegacia de Polícia local para prestar esclarecimentos.