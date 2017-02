Coletivo promove passeio ciclístico com objetivo de fotografar capital

Com câmeras digitais, analógicas e celulares, participantes farão trajeto pela cidade parando em pontos como a Praça Cívica e o Bosque dos Buritis

O Coletivo Goiânia em Fotos promove, no próximo domingo (19/2), um passeio ciclístico na capital, focado em fotografar os principais pontos da capital, como a Avenida Universitária, Praça Cívica, Bosque dos Buritis, Avenida Tamandaré, entre outros. O evento é gratuito e aberto ao público.

A concentração está marcada para as 9 horas, em frente à Catedral Metropolitana de Goiânia, na Praça Dom Emanuel, no Centro. Com intuito de “contribuir com a sensibilização e o desenvolvimento do olhar fotográfico”, seja com celulares ou câmeras digitais e analógicas, o evento incentiva a apropriação de espaços urbanos e a troca de experiências fotográficas.

Além de incentivar a fotografia, o coletivo também sugere que quem não tenha bicicleta utilize o serviço de aluguel da Prefeitura de Goiânia, o deBike. A rota montada para o passeio inclui ciclovias da capital.