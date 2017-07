Colégios Militares dominam ranking de melhores escolas públicas de Goiás

Das dez com melhor desempenho no Enem 2015, seis são geridas pela Polícia Militar. Contudo, médias ficam bem aquém de particulares

O Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), divulgou na manhã desta terça-feira (4/10) o ranking do desempenho das escolas brasileiras no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015.

Das dez escolas públicas de Goiás (municipais, estaduais e federais) mais bem colocadas na lista, seis são colégios geridos pela Polícia Militar. A unidade Polivalente Modelo Vasco dos Reis, que fica em Goiânia, está em 2º lugar, com média 554 nas provas objetivas.

A mais bem avaliada, no entanto, não é militar. O primeiro lugar ficou com o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae), da Universidade Federal de Goiás, que obteve média 559. O Cepae foi o único entre as públicas a superar a média das particulares em todo o Brasil, de 556,6.

As demais escolas que não são militares são o Colégio Estadual Garavelo Park, de Aparecida de Goiânia; o Colégio Estadual Pré-Universitário, de Goiânia; e o Colégio Educacional de Período Integral Doutor Genserico Gonzaga Jaime, de Anápolis. Elas atingiram, respectivamente, 530, 522 e 521, e ultrapassaram a média das escolas públicas brasileiras, que obtiveram nota 486,5 e também o ranking geral, que foi de 515,8.

Veja o ranking das dez melhores escolas públicas de Goiás: