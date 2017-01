Colégio de Goiânia irá oferecer curso técnico de teatro integrado ao Ensino Médio

Ação pioneira do País é uma parceria entre Seduce, a direção do Colégio Lyceu e o grupo de teatro Sonhus

O Colégio Lyceu, o mais antigo da capital goiana, passa a oferecer a partir deste ano curso técnico gratuito de teatro integrado ao Ensino Médio. A ação pioneira no País é fruto de parceria entre a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), a direção do colégio e o grupo de teatro Sonhus.

Agora, além das disciplinas obrigatórias, os alunos do colégio passam a ter acesso a disciplinas técnicas teatrais e concluem o Ensino Médio com diploma de formação profissional na área. O estudantes podem se inscrever até o dia 25 de janeiro diretamente na secretaria da unidade escolar.

O curso possui duração de 3 anos e é composto por 13 disciplinas, como mímica corporal dramática, espaço cênico e cenotecnia. A parceria entre Seduce e o grupo de teatro não inclui repasses financeiros. A secretaria é responsável pela cessão do espaço e também pela contratação da equipe de 12 professores.

Diretor do grupo Sonhus, Nando Rocha frisa que o projeto surgiu do cotidiano do colégio e vem sendo construído há mais de 20 anos.“Todo o investimento artístico-intelectual-estrutural e até pedagógico não provém de algum gabinete distante da escola, nem de um programa uniforme padronizado para ser adotado por todos. Mas sim do dia-a-dia, do convívio na escola”, comenta.

Ele destaca, ainda, a importância da formação teatral, não apenas para quem almeja ser ator ou atriz, mas a todos que precisarão, em seu ambiente de trabalho, explorar sua capacidade de comunicação e de relacionamento.

“Sem falar no relacionamento interpessoal que integra a vida de qualquer pessoa. O teatro ensina os alunos a saber lidar consigo mesmo, aceitar e compreender suas características pessoais e também a explorar sua capacidade psicomotora dentro de uma sociedade para o benefício de si e do próximo”, completa Nando.