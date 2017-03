Colegas e alunos fazem homenagem a personal trainer morto em acidente de trânsito

Profissional de educação física morreu após se envolver em acidente na BR-153. Ele dava aulas na academia Bodytech, em Goiânia e também treinava o prefeito Iris Rezende

Dezenas de pessoas se reuniram no fim da manhã desta sexta-feira (24/3) para uma última homenagem ao personal trainer Jannos Souza, que morreu após se envolver em um acidente automobilístico na BR-153, na última quinta-feira (23/3).

O profissional de educação física trabalhava como personal trainer do prefeito Iris Rezende PMDB) e na academia Bodytech, no Setor Marista, onde colegas e alunos que conviviam com Jannos prestaram condolências à família e fizeram um momento de oração.

Um colega de Jannos, também personal da academia, Danilo Chaves, postou a homenagem nas redes sociais. O registro em vídeo mostra depoimentos de quem convivia com o personal, relatando momentos compartilhados de amizade e alegria.

Na última quinta-feira (23/3), Iris Rezende usou seu perfil oficial nas redes sociais para externar tristeza pela morte do professor de educação física que o treinava há 12 anos.

Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), Jannos conduzia sua motocicleta no sentido Anápolis-Goiânia quando colidiu na traseira de um carro que reduziu a velocidade bruscamente. O motociclista tentou desviar do outro automóvel, desviando para o lado esquerdo, mas não conseguiu evitar a batida.

Com o impacto, ele foi arremessado ao solo. Uma ambulância que passava pelo local chegou a prestar socorro, mas a vítima não resistiu.