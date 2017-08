CNH digital começa a funcionar em Goiás já a partir de setembro

Condutores que solicitarem permissão, renovação e adição de categorias no próximo terão acesso ao novo documento

A Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e) vai começar a funcionar em setembro em Goiás. O estado vai ser o primeiro a receber a novidade, que começa a ser testada pelos departamentos estaduais (Detran) e nacional (Denatran) de Trânsito, ainda mantendo a versão impressa.

Todos os condutores que solicitarem serviços como permissão provisória, renovação, adição de categoria e emissão de segunda via a partir de setembro deste ano terão o novo documento.

Segundo o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho, o que muda é que os condutores poderão ter o arquivo digital da CNH por meio de um aplicativo para smartphones. Esse documento virtual poderá ser apresentado em substituição da CNH física, desde que seja apresentado no aplicativo específico, desenvolvido pela Denatran, que permitirá a exibição do documento com frente, verso e QR Code.

Além disso, aponta ele, alguns serviços envolvendo a CNH-e serão mais ágeis: em caso de renovação ou de emissão da segunda via, por exemplo, o novo documento será disponibilizado em 12 horas. Agora, o Detran-GO faz o processo de digitalização dos processos de habilitação e a previsão é de que, quando for totalmente concluído, esse prazo passará a valer até mesmo para quem tira sua primeira habilitação.

“Quando não utilizarmos mais o processo físico, passaremos a cumprir esse mesmo prazo nos processo, ou seja, o candidato terminará a prova e terá a Permissão para Dirigir em 12 horas”, afirmou ele. Também há a possibilidade de que os candidatos que optarem apenas pela CNH-e tenham descontos no custo dos serviços.