Cleo Pires beija padrasto na boca e gera polêmica nas redes sociais

Beijo protagonizado por marido e filha da atriz Glória Pires dividiu opiniões dos internautas. Esta não é primeira vez que a relação dos dois é alvo de desconfiança

A atriz Cleo Pires tem sido alvo de críticas na internet desde que resolveu parabenizar pelas redes sociais o padrasto Orlando Morais, que completou 54 anos no último fim de semana. Na foto, a filha e o marido de Glória Pires protagonizam um beijo na boca, alvo de toda a polêmica.

“Pai, parabéns! Te desejo cada vez mais bons desafios e que você continue nos inspirando. Te amo mais que tudo!”, escreveu Cleo na legenda da foto.

No Facebook e Instagram da morena, seguidores da atriz não pouparam as críticas. “Me perdoe linda Cleo Pires, mas acho que para demonstrar amor não precisa beijar na boca, no caso de ‘pai e filha'”, escreveu uma internauta. “Existem outras formas de demonstrar amor pelo pai, nao beijando assim, parece mais beijo de namorados do que de pai e filha”, alfinetou outra.

As críticas, no entanto, não foram consenso e muitos usuários saíram em defesa de Cleo e da demonstração de carinho entre padrasto e filha. “Eu beijo meus pais da mesma maneira que a Cléo beija os seus. Não há maldade nenhuma, é apenas uma demonstração de carinho, parem com esses julgamentos!”, argumentou uma internauta.

Esta não é a primeira vez que Cleo enfrenta comentários maldosos sobre sua relação com o padrasto. Em entrevista recente, a atriz relembrou boatos que ganharam as páginas de revista no final da década de 1990.

“Aos 15 anos passei por uma situação que me levou ao fundo do poço. […] Forjaram uma nota dizendo que minha mãe tinha entrado em casa e tinha flagrado eu e meu pai (Orlando) na cama transando. […] As pessoas sempre vão ter algo maldoso a dizer porque isso alivia elas da mediocridade em que vivem pela escolha que elas mesmas fazem de viver com medo de ser quem são”, desabafou Cleo, em dezembro do ano passado, de novo pelas redes sociais.