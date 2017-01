Clécio adia decisão e ainda não sabe se vai assumir mandato de deputado

Vereador tem vaga na Assembleia Legislativa por ser o segundo suplente do PMDB. Se resolver tomar posse, substituirá Ernesto Roller (PDMB) na Casa

O vereador Clécio Alves (PMDB) ainda não decidiu se vai assumir mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Inicialmente, o prazo era até essa segunda-feira (30/1), mas, segundo ele, se estendeu por mais uma semana.

A decisão oficial, no entanto, pode sair já na quinta-feira (2/2): “Quero ver se resolvo antes, com calma e serenidade, responsabilidade para depois não me arrepender”. Apesar de ter trabalhado pela eleição de Andrey Azeredo (PMDB) como presidente da Câmara de Vereadores, Clécio não faz parte da Mesa Diretora.

Além disso, ele também ficou fora da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), depois de ter cedido sua vaga para que dois nomes do Bloco de Oposição pudessem assumir.

Clécio, que obteve 18,339 votos nas eleições de 2014, ficou na segunda suplência do PMDB, e pode assumir mandato porque dois ex-deputados da legenda, Adib Elias (PMDB) e Ernesto Roller (PMDB), deixaram o cargo para comandarem, respectivamente, as prefeituras de Catalão e Formosa.

O suplente de Adib é Wagner Siqueira (PMDB), que já assumiu na Assembleia. Se Clécio não quiser deixar seu mandato de vereador, para o qual foi reeleito em 2016, o próximo suplente na lista é o ex-deputado estadual Lívio Luciano (PMDB). Se ele deixar a Câmara de Vereadores, por outro lado, sua vaga será preenchida por Tiaozinho Mendes (PRTB).