Claudia Leitte tenta cantar música de Bob Marley e vira piada na internet

Durante gravação do programa Altas Horas, cantora desafinou e não completou nenhuma frase

A cantora Claudia Leitte, que sempre causa polêmica nas redes sociais, virou piada na internet após divulgação de um vídeo em que ela tenta cantar a música “Is this love”, do cantor Bob Marley, durante gravação do programa Altas Horas, da Rede Globo.

No vídeo, a cantora, além de desafinar, não completa nenhuma frase da música.

A forma diferente de cantar de Cláudia Leitte recebeu várias críticas dos internautas que não perdoaram os deslizes.

meu deus a claudia leitte é muito ruim pic.twitter.com/qhfPmeY5rn — CAIO DO CÉU (@caiodoceuu) 3 de maio de 2017

eu to assim com a claudia leitte cantando “is this love”

serio

deu 4 segundos eu nao consegui mais ver e fiquei me sentindo mal por ela — branco drama (@adreanu) 3 de maio de 2017