Cinema de Goiânia promove pré-estreia exclusiva de Aquarius

Filme que chamou atenção do mundo em Cannes estreia só na próxima quinta-feira (8), mas poderá ser visto em sessão única na terça-feira (7)

Programado para estrear nos cinemas de Goiânia na próxima quinta-feira (8/9), o filme nacional Aquarius, estrelado por Sônia Braga, terá uma sessão de pré-estreia na quarta-feira (7) às 19h30 exclusivamente nos Cinemas Lumière do Shopping Bougainville. Dirigido por Kléber Mendonça Filho, o longa concorreu à Palma de Ouro e chamou a atenção no Festival de Cannes.

O filme traz a história da jornalista Clara (Sônia Braga), que luta contra uma construtora que pretende demolir o prédio em vive há décadas – e que dá título ao filme. O jovem ambicioso Diego (Humberto Carrão), um símbolo do homem branco no poder, é o responsável pela obra. No elenco também estão Maeve Jinkings (Ana Paula), Julia Bernat (Julia) e Bárbara Colen (Clara nos anos 1980).

Aquarius tinha chances de vencer a Palma de Ouro e Sônia Braga era favorita ao prêmio de Melhor Atriz. O filme, entretanto, saiu da competição sem prêmio algum, mas com muita repercussão e sua distribuição foi vendida para mais de 50 países. O longa é, agora, favorito na disputa para representar o Brasil no Oscar 2017. Gabriel Mascaro e Anna Muylaert tiraram, inclusive, os filmes Boi Neon e Mãe Só Há Uma da disputa pela indicação em apoio ao filme de Kléber Mendonça Filho.

Polêmica

O elenco de Aquarius usou o tapete vermelho do festival francês para protestar contra o impeachment da hoje ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Aproveitando a grande cobertura da imprensa mundial para o evento, o elenco se referiu ao processo como “golpe” em placas mostradas para os fotógrafos.

Nesta semana o filme causou mais burburinho. A página oficial do filme no Facebook publicou um post comemorando a estreia do filme no Brasil e traz as críticas positivas dos jornais Folha de São Paulo e Libération e do site de crítica de cinema Adorocinema. Porém, junto com essas há a crítica do colunista da Revista Veja Reinaldo Azevedo: “O dever das pessoas de bem é boicotar Aquarius”, que escreveu a frase à época da manifestação no tapete vermelho de Cannes. Junto com o cartaz, a página publicou a frase “Quem é pessoa de bem, curte. Quem não é, compartilha”.