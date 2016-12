Cidade de 2,5 mil habitantes é a melhor de Goiás, aponta IDM

Índice de Desempenho traz a pequena Edealina no topo dos municípios com maior desenvolvimento socioeconômico do Estado. Em segundo lugar, aparece Goiânia

O Índice de Desempenho dos Municípios (IDM), divulgado nesta quinta-feira (22/12) pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), mostra a cidade de Edealina, no Sul goiano, na microrregião do Vale dos Bois, como a cidade com maior desenvolvimento socioeconômico de Goiás, seguida de Goiânia e Cachoeira Dourada.

De uma nota de zero a dez, sendo que quanto mais próximo de zero, pior é o desempenho, Edealina ficou com 5,79, enquanto a média dos 246 municípios goianos foi de 4,77. Na outra ponta do estudo, está Baliza, na microrregião de Aragarças, com a nota 3,48.

O IDM é formado por 37 variáveis de diversas fontes de informações contidas em seis dimensões: economia, trabalho, educação, segurança pública, infraestrutura e saúde.

A pequena Edealina, com cerca de 2,5 mil habitantes, surpreendeu no topo do ranking, já que usualmente quanto maior o número de habitantes de um município, melhor seu IDM. O município obteve boa pontuação em saúde, educação e segurança, mas o que puxou o índice para cima foram as variáveis de economia e trabalho devido à instalação da Votorantim Cimentos, no final do ano passado, com investimentos de mais de R$ 600 milhões e geração de mais de 600 empregos.

Goiânia conquistou o segundo lugar no ranking do IDM geral, com destaque nos itens infraestrutura (1º lugar), economia (1º lugar) e trabalho (7º lugar), embora perca posição em itens como segurança (232º lugar), educação (215º) e saúde (191º). Entre os dez municípios melhores posicionados no IDM goiano constam, ainda, Rio Quente, Aparecida do Rio Doce, Goiatuba, Chapadão do Céu, Ceres, Ouvidor e Santo Antônio de Goiás. (Confira lista abaixo)

Na outra ponta do ranking estão, além de Baliza, quatro municípios localizados na microrregião do Entorno de Brasília (Águas Lindas de Goiás, Corumbá, Novo Gama e Vila Propício), dois na Chapada dos Veadeiros (Monte Alegre de Goiás e Cavalcante) e dois no Vão do Paranã (São Domingos e Flores de Goiás). Segundo o IMB, o desempenho inferior desses municípios se deve à combinação de baixa população, economia pouco expressiva e, consequentemente, desempenho inexpressivo nas dimensões de trabalho e economia.

Municípios melhores colocados no IDM

1- Edealina

2- Goiânia

3- Cachoeira Dourada

4- Rio Quente

5- Aparecida do Rio Doce

6- Goituba

7- Chapadão do Céu

8- Ceres

9- Ouvidor

10- Santo Antônio de Goiás