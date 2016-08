Chuva surpreende goianienses nesta segunda-feira

Previsão do tempo prevê pancadas de chuvas durante a semana. Confira

Contrariando a previsão do tempo, a tarde desta segunda-feira (29/7) começou com chuvas isoladas em Goiânia. Mesmo com sensação térmica de 32ºC, o céu da capital ficou encoberto por muitas nuvens, pegando de surpresa os goianienses.

O sol, ainda que com muitas nuvens, deve predominar até esta quarta-feira (31). Na quinta e sexta, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer momento, com a temperatura mínima chegando a 18ºC.

No sábado (3), o sol volta a brilhar, sem chuvas. As informações são do site Climatempo e do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).