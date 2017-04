Chiquinho Oliveira: “Nunca invadi base de ninguém, meu papel é fortalecer os deputados”

Líder do governo na Assembleia garante que resolveu impasse com Henrique Arantes e assegura que não trabalha para criar dissabores no Legislativo

O deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa de Goiás, Chiquinho Oliveira (PSDB), garantiu, em entrevista ao Jornal Opção na tarde desta segunda-feira (17/4), que nunca invadiu bases e nem tampouco tentou cooptar prefeitos alinhados a outros parlamentares.

Na última semana, durante encontro de governistas com o chefe do Executivo, Marconi Perillo (PSDB), no Palácio das Esmeraldas, o petebista Henrique Arantes teceu duras críticas ao líder do governo e o acusou de tentar aliciar aliados dele e de seu pai, o deputado federal Jovair Arantes (PTB).

“Na verdade houve um mal entendido. Naquele dia, conversei com Henrique, expliquei minha versão sobre as duas cidades citadas na nota [da coluna Bastidores] e resolvemos tudo. Da minha parte nunca aconteceu nada, falei para ele que sempre acompanhei Jovair, que é um grande amigo e parceiro”, contou.

De acordo com o tucano, quando foi a Cachoeira Alta (reduto dos Arantes) esteve lá a convite do prefeito (Kelson Vilarinho, do PSD) para ajudá-lo nas ações da campanha de 2016, apenas para prestigiar e não buscar apoio: “Tenho cinco prefeitos na região, Lagoa, Aporé, Itajá… Acaba que estou muito próximo, mas para ajudar. Inclusive, no dia desta reunião, o prefeito Kelson reafirmou apoio a Henrique”. No que diz respeito a Ivolândia, a situação, segundo ele, foi a mesma.

Questionado sobre críticas feitas por outros parlamentares, Chiquinho Oliveira disse desconhecê-las e elencou casos de mal-entendidos apenas com mais dois deputados: Nédio Leite (PSDB), em Vila Rica, e Eliane Pinheiro (PMN), em Campestre. “Mas todos foram esclarecidos, não houve tentativa de invadir bases. Desafio a achar um deputado que diz que o Chiquinho entrou em tal colégio. Eu trabalho para fortalecer deputados, para que cada um esteja representando bem suas cidades. Não trabalho para criar dissabor na base”, completou.