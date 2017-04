“Chiquinho Oliveira não é líder de ninguém e desrespeita colegas”, diz deputado

Crise entre parlamentares e o líder do governo na Assembleia se acirra após denúncias de “invasão de bases”

Após a coluna Bastidores revelar, com exclusividade, críticas feitas pelo deputado Henrique Arantes (PTB) ao líder do governo na Assembleia, Chiquinho Oliveira (PSDB), outros dois parlamentares não só confirmaram ao Jornal Opção a situação, mas também endossaram as reclamações.

Na última segunda-feira (10/4), durante encontro da base aliada com o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), no Palácio das Esmeraldas, Henrique Arantes disse que Chiquinho Oliveira não o representa no Legislativo e estaria aliciando prefeitos ligados tanto a ele quanto ao seu pai, o deputado federal Jovair Arantes (PTB).

De fato, há pelo menos 15 deputados que estariam passando pela mesma situação, segundo informou um parlamentar — que preferiu não ser identificado. Segundo ele, Chiquinho chega nos prefeitos e “usa” de seu posto como líder para prometer mundos e fundos: “Desde licença ambiental até a mais recursos”.

“Ele está causando mal-estar entre os deputados e prefeitos aliados. A verdade é que não é líder de ninguém, não respeita os deputados e não atua como deveria”, completou.

O Jornal Opção tentou contato com o deputado Chiquinho Oliveira, mas todos os números estavam desligados ou fora de área.