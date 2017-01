Chiquinho Oliveira assume liderança do governo nesta quarta-feira (1º)

Deputado defendeu união da bancada de situação na Casa e afirmou que irá manter uma relação respeitosa e construtiva com a oposição

O deputado Francisco Oliveira (PSDB) assume, a partir desta quarta-feira (1º/2) a liderança do Governo na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O parlamentar defendeu a união dos deputados da base e a valorização das ações de cada um. Ele ressaltou que acredita no projeto do governador Marconi Perillo (PSDB) para o Estado.

“Perillo colocou Goiás entre os dez estados mais bem posicionados no Brasil, e nós no Parlamento vamos dar sequência ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo líder Jose Vitti [PSDB], nosso presidente eleito da Assembleia Legislativa de Goiás, para o biênio 2017/2019″, afirmou.

Ele acrescentou, ainda, que tem uma boa expectativa e muita confiança para a nova gestão e a Mesa Diretora. ” “Tivemos uma boa gestão e dedicação do José Vitti. Ele está preparado e fará a melhor gestão que essa Casa já viu”, defendeu. Ele adiantou um dos projetos do novo presidente: a conclusão da construção da sede da nova Alego, que, segundo ele, pode ser concretizada nos próximos dois anos.

Em relação à bancada de oposição, o tucano disse que a postura será respeitosa: “Vamos trabalhar com as críticas construtivas e defender nosso posicionamento, pois acreditamos no governo”. Ele explicou, também, que buscará uma relação de confiança, buscando discutir todas as matérias de interesse do governo com os parlamentares e segmentos da sociedade.

“Queremos ajudar a construir nessa gestão um estado cada vez mais moderno e eficiente. Um estado que sonhamos e que queremos. Vamos estar sempre sendo essa ponte entre o Governo e o Legislativo e valorizando as ações de cada parlamentar junto ao Governo Estadual”, ponderou. (Com informações da Assembleia Legislativa de Goiás)