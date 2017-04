Chef goiano irá participar do MasterChef na próxima terça

Programa vai homenagear o Centro-Oeste em disputa com ingredientes típicos da região

O chef de cozinha goiano Humberto Marra, do Restaurante Coralina, em Goiânia, fará uma participação especial no programa MasterChef, da Band, na próxima terça-feira (2/5). Ele vai representar Goiás na etapa da disputa que vai homenagear o Centro-Oeste brasileiro.

O programa também terá participação dos chefs Mara Alcamim, de Brasília; Paulo Machado, do Mato Grosso do Sul; e Ariani Ayoun Malouf, de Mato Grosso. Os quatro serão jurados na prova proposta aos competidores, que consiste em divulgar a culinária e os ingredientes típicos do Centro-Oeste.

Humberto é conhecido por incentivar e divulgar a culinária goiana nos cardápios que assina e nos variados cursos, workshops e festivais que ministra.