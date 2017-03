Cervejarias goianas são premiadas no Festival Brasileiro de Cerveja

Colombina, de Goiânia, e Templária, de Catalão, levaram medalhas de prata no festival. No total, 332 empresas competiram

A cervejaria goiana Colombina levou medalha de prata no Festival Brasileiro de Cerveja, em Blumenau, no Rio Grande do Sul. A bebida, Colombina Lager, concorreu com outras duas mil, enviadas por 332 cervejarias artesanais do país inteiro, e foi escolhida a segunda melhor no estilo Munich Helles.

Esta é a terceira vez que a cervejaria ganha prêmios no concurso. Em 2014, levou bronze com a Colombina IPA na categoria American Strong Pale Ale; em 2016, a Colombina Romaria também ficou em terceiro lugar na categoria Herb and Spice. Segundo a marca, a Colombina Lager é uma cerveja leve e refrescante, de creme denso e cor dourada, com maltes especiais e lúpulos nobres, usados com uma técnica que incrementa o aroma com notas florais.

Na classificação geral dos Estados na competição, Goiás está na nona colocação, junto ao Mato Grosso. Além da Colombina, a cervejaria Templária, de Catalão, também levou uma medalha prata pela Amand Porter, do estilo Ales Styles – Brown Porter.