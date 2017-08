Cerimonialista da Prefeitura de Goiânia morre vítima de parada cardíaca

Belgi Ferreira da Silva faleceu no fim da tarde desta terça-feira, após o fim do expediente no Paço Municipal

O chefe de Cerimonial da Prefeitura de Goiânia, Belgi Ferreira da Silva, morreu no final da tarde desta terça-feira (1º/8), na capital, logo após fim do expediente no Paço Municipal.

O profissional teria sofrido três paradas cardíacas e acabou não resistindo. Belgi trabalhou também durante a gestão do prefeito Paulo Garcia (PT), que faleceu no último domingo (30), vítima de problemas cardiovasculares.

Em nota, o prefeito Iris Rezende (PMDB) afirmou que o momento é de grande tristeza e lembrou que o cerimonialista o acompanha desde sua gestão à frente do Estado e no Senado Federal. “Perdi um amigo e profissional que exercia suas funções com excelência”, lamentou.

Ainda não há informações oficiais sobre o velório e o sepultamento do servidor.